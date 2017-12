विराट कोहली की फैन लिस्ट में जुड़ा Miss World मानुषी छिल्लर का नाम, जब मिलीं तो फेवरेट क्रिकेटर से पूछ डाला ये सवाल

India

Akansha Singh

मानुषी छिल्लर जब से आई हैं, तभी से वो सबसे मिलने में व्यस्त हैं। हाल ही में वो मीडिया नेटवर्क CNN-IBN Indian of the Year 2017 इवेंट में पहुंची थीं। इस इवेंट पर भारतीय कप्तान विराट कोहली भी मौजूद थे। अब अपने फेवरेट क्रिकेटर से बात न करने का मौका मानुषी अपने हाथ से कैसे जानें देतीं। जब विराट स्टेज पर थे तब मानुषी ने विराट कोहली से एक सवाल पूछ लिया। मानुषी ने पूछा, 'आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। आपसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं?'

English summary

Miss World Manushi Chhillar recently met Indian skipper Virat Kohli in an event. Manushi received award from her favourite cricketer.