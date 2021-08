अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किए नए हेल्पलाइन नंबर, ऐसे मिलेगी मदद

India

नई दिल्ली, 19 अगस्त। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफगान के अंतरराष्ट्रीय हवाई हड्डे पर हालात बेहद खराब है, इस बीच एयर स्पेस बंद होने की वजह से भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में तालिबान के खौफ में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए अफगानिस्तान स्पेशल सेल के गठन के बाद अब विदेश मंत्रालय ने लोगों से नए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया है।

We urge all Indian nationals in Afghanistan requiring assistance to contact our Special Afghanistan Cell immediately, if not done so already.

