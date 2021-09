फिर फ्लाइट में यात्री क्षमता को सरकार ने बढ़ाया, अब 85 फीसदी तक सफर कर सकेंगे यात्री

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 सितंबर: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवा को आदेश जारी करते हुए फ्लाइट में क्षमता 72.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 फीसदी करने की अनुमति दी है। इससे पहले 13 अगस्त को घरेलू एयरलाइंस की उड़ान क्षमता को 65 फीसदी से 72.5 प्रतिशत किया गया था। मंत्रालय ने अपने आदेश में इस तत्काल प्रभाव से लागू करने और अगले आदेश तक प्रभावी रहने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, कोरोना वायरल के मामलों में गिरावट देखने के बाद अब सब चीजें पहले की तरह करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अब फ्लाइट में यात्रियों की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से अब धीरे-धीरे ढील दी रही है। घरेलू एयरलाइंस भी यात्रियों की क्षमता को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहा था। हालांकि 65 फीसदी से 72.05 फीसदी करने पर कंपनियों को राहत मिल गई थी, लेकिन फिर एक बार यात्री भार को बढ़ा दिया गया है।

Ministry of Civil Aviation increases the passenger capacity from 72.5% to 85%. Fare band will be applicable only for 15 days, airlines are not required to stick to the fare band for the remaining 15 days of the month. pic.twitter.com/LRvU3kYGp6