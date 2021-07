पाकिस्तान के साथ चीन को भी सख्त संदेश, विदेश मंत्री बोले- दुनिया जानती है अब किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा भारत

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 जुलाई: मोदी सरकार ने आज एक मंच से पाकिस्तान और चीन दोनों की ओर इशारों में सख्त संदेश दिया है। मौका कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए भाजपा सांसदों को तैयार करने का था। इसमें देश की विदेश नीति पर मोदी सरकार के ऐक्शन की जानकारी देने विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद पहुंचे और उन्होंने बता दिया कि मौजूदा सरकार की सख्त नीतियों के सामने कैसे पाकिस्तान और चीन जैसे देश की चालबाजियां कुंद हो चुकी हैं। उन्होंने डोकलाम और लद्दाख में चीन की हरकतों का हवाला देते हुए कहा है कि अब दुनिया को पता चल चुका है कि ड्रैगन की गुस्ताखियां अब भारत नहीं सहने वाला है।

English summary

MEA S Jaishankar said on the platform of BJP leaders - Pakistan went to the gray list of FATF because of India and pushed China back twice