जम्मू-कश्मीर: 5वीं बार महबूबा मुफ्ती बनीं पीडीपी अध्यक्ष, तीन साल का होगा कार्यकाल

India

oi-Love Gaur

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सोमवार को तीन साल के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। मुफ्ती का नाम वरिष्ठ नेता जी एन एल हंजुरा और खुर्शीद आलम की ओर से प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद लगातार पांचवीं बार महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष बनीं हैं। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 2021 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए होगा।

पीडीपी ने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया "महबूबा मुफ्ती को तीन साल की अवधि के लिए सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर पीडीपी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उनका नाम वरिष्ठ नेताओं जीएनएल हंजुरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और दूसरा खुर्शीद आलम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वरिष्ठ नेता डॉ. एआर वीरी पार्टी चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष थे।"

Ms @MehboobaMufti unanimously re-elected as @jkpdp president for a period of three years. Her name was proposed by senior leaders Mr G N L Hanjura and seconded by Mr Khurshid Alam. Senior leader Mr A R Veeri was the chairman of party election board. pic.twitter.com/ahB7jeN2n2