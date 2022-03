यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर चिंतित सरकार, सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह: विदेश मंत्रालय

India

नई दिल्ली, 05 मार्च। 'ऑपरेशन गंगा' के तहत रूस और यूक्रेन संकट में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने का काम जारी है। अब तक हजारों से भारतीय छात्रों और प्रवासियों के यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए शनिवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों को लेकर भारत सरकार बेहद चिंतित है। सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन में सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है।

अपनी ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय की तरफ से अरिंदम बागची ने कहा, 'हम यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारे छात्रों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के लिए तत्काल युद्धविराम के लिए कई चैनलों के माध्यम से रूस और यूक्रेन की सरकारों पर जोरदार दबाव डाला जा रहा है।' उन्होंने बताया, 'हमने सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन में सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। सभी छात्र किसी सुरक्षित जगह पर रहें और अनावश्यक जोखिम ना उठाएं। विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावास छात्रों से लगातार संपर्क में हैं।'

We are deeply concerned about Indian students in Sumy, Ukraine. Have strongly pressed Russian and Ukrainian governments through multiple channels for an immediate ceasefire to create a safe corridor for our students: Arindam Bagchi, MEA Spokesperson stated in a tweet

