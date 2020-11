दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे MBBS स्टूडेंट्स और डेंटिस्ट, केजरीवाल सरकार ने दिया आदेश

India

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर साफ देखने को मिल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश दिया है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए MBBS और डेंटिस्ट छात्रों को मदद की अनुमति दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ICU में मरीजों की तादात काफी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में अस्पतालों को MBBS और डेंटिस्ट छात्रों की मदद लेनी चाहिए।

सरकार के इस आदेश के पीछे वजह?

दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद अब राजधानी के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर MBBS और डेंटिस्ट छात्रों की मदद ले सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के बीच कोरोना मरीजों के लिए 400 से अधिक ICU बेड का इंतजाम किया गया है। ICU बेड की संख्या बढ़ने की वजह से डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, इसलिए दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया है।

