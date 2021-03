कोलकाता में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां लगी हैं बुझाने में

India

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आग लगने की घटना की खबर है। जानकारी के मुताबिक, कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर स्थिति एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर आग लगी है। आग इतनी भीषण बताई जा रही है कि काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है।

West Bengal: Fire breaks out on the 13th floor of a multi- storey building at Strand road in Kolkata. 8 fire tenders reach the spot. More details awaited pic.twitter.com/DLzrmBZDkF

बिल्डिंग के आसपास ट्रैफिक रोका गया

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर बिल्डिंग के नजदीक वाली रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों ने बताया है कि आग को बुझाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

Fire has broken out on the 13th floor. No injuries or casualties have been reported yet. We are facing a little issue as there is less space, making it difficult to put our ladders in place. We are working: Sujit Bose, MIC Fire and Emergency Services, Government of West Bengal pic.twitter.com/nX4dbYgsAR