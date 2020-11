India

oi-Richa Bajpai

चेन्‍नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्‍नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) की पासिंग आउट परेड शनिवार को आयोजित हुई थी। इस परेड के साथ ही देश की सेवा करने के लिए सेना को कई ऑफिसर्स मिले हैं और कुछ लेडी ऑफिसर्स भी पासआउट होकर निकलीं। ऑफिसर्स की भीड़ में लेफ्टिनेंट कनिका राणे भी शामिल थीं लेकिन वह भीड़ से अलग नजर आ रही थीं। अगर आप ले. कनिका को नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं कि कनिका, 2 साल पहले शहीद हुए 29 वर्षीय मेजर कौस्‍तुभ राणे की पत्‍नी हैं।

यह भी पढ़ें-: -40 डिग्री तापमान में भी LAC पर मुस्‍तैद सेना का जवान

कनिका राणे, मुंबई में अपने सास-ससुर और पांच साल के बेटे के साथ मीरा रोड पर रहती हैं। ले. कनिका ने पासआउट होने के बाद कहा, 'एकेडमी में आने से पहले मैं कभी 100 मीटर भी नहीं भागी थी लेकिन अब मैं 40 किलोमीटर तक दौड़ रही हूं।' चेन्‍नई स्थित‍ ओटीए से कुल 230 ऑफिसर्स पासआउट हुए, इनमें से 181 पुरुष और 49 महिलाएं हैं। रक्षा प्रवक्‍ता मुंबई की तरफ से कनिका का एक वीडियो शेयर किया गया है। अपने पति की तरह आंखों में देश की सेवा का जज्‍बा रखने वाले ले. कनिका की मानें तो शारीरिक क्षमता से ज्‍यादा मानसिक तौर पर ताकतवर होने की जरूरत है। ले. कनिका मानती हैं कि आर्मी ज्‍वॉइन करना एक आसान रास्‍ता नहीं था लेकिन अगर उनके पति मेजर कौस्‍तुभ जिंदा होते तो शायद वह भी उन्‍हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते। ले. कनिका के शब्‍दों में, 'मुझे पता था कि अब हमारी जगहें बदल गई हैं, वह भी मेरे लिए शायद ऐसा ही करते। मैं यहां पर उनके लक्ष्‍य और उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए हूं जिन्‍हें वह पूरे नहीं कर सके।'

Dedicated to the Youth of India!

Mrs Kanika Rane who collected the gallantry medal of her braveheart husband #MajorKaustubhRane this year during the Investiture Ceremony at Udhampur, speaks to us today, as Lt Kanika Rane! @SpokespersonMoD pic.twitter.com/b6C7llxweZ