Kargil Vijay Diwas: मनोज पांडे: ऐसा वीर जिसने परमवीर चक्र के लिए ज्वाइन की थी सेना

Ankur Sharma

नई दिल्ली, 26 जुलाई। 'पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीस बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे', कारगिल शहीदों को नमन करती ये लाइनें वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर डॉ हरिओम पंवार ने लिखी हैं, जिसे पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 23 साल पहले कारगिल पर फतेह हासिल करने के लिए कितने वीरों ने अपनी जान न्यौछावर की थी, कितनी मांओं की गोद सूनी हुई थीं तो कितनों के माथे का सिंदूर मिटा था।

English summary

Kargil Vijay Diwas is commemorated every 26 July in India, to observe India's victory over Pakistan in the Kargil War for ousting Pakistani Forces from their occupied positions on the mountain tops of Northern Kargil District in Ladakh in 1999.Manoj Pandey,Such a heroic who had joined the army for Param Vir Chakra, fulfilled his promise even after death.read heroic saga.