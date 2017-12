नई दिल्ली। निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर 6 दिसंबर को पाकिस्तान के कुछ बड़े अधिकारियों और भारतीय नेताओं की मुलाकात पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के राजनयिक की मौजूदगी वाली बैठक में हिस्सा लेने की खबरों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने बयान जारी किया है।

मनमोहन सिंह ने लिखा कि मीटिंग के बारे में झूठ फैलाया गया है। पाकिस्तान में पूर्व विदेश मंत्री के साथ भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर बात हुई थी। पीएम मोदी को गुजरात में हार का डर सता रहा है, इसलिए वह झूठ फैला रहे हैं। पीएम मोदी मेरी देशभक्ति पर सवाल ना उठाए। पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा कि, अय्यर के घर पर गुजरात चुनाव को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी।

