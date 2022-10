'कांग्रेस में बदलाव नहीं ला सकते मल्लिकार्जुन खड़गे', शशि थरूर ने अपने दावे की ये वजह बताई

India

नागपुर, 2 अक्टूबर: कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने प्रतिद्वंद्वी मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खड़गे से पार्टी में बदलाव की उम्मीद करना बेमानी हैं, क्योंकि वह उसी मौजूदा व्यवस्था के बड़े किरदार हैं, जिसे कार्यकर्ता बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी खड़गे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अभी जिस परिवर्तन की आवश्यकता है, ये लाने का माद्दा उन्हीं में है, खड़गे में नहीं। थरूर ने एक तरह से उन्हें सार्वजनिक मंच से खुली बहस के लिए भी ललकारा है। थरूर ने आज जो लाइन ली है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प मोड़ ले सकता है।

Congress Presidential candidate Shashi Tharoor has said that Mallikarjun Kharge cannot bring change in the party. According to him, he is part of the existing system and will continue to do so