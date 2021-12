मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा- किसानों की मौत का पता नहीं, तो कोरोना मृतकों का आंकड़ा कहां से आया?

India

नई दिल्ली, 01 दिसंबर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और पिछले दो दिनों की तरह बुधवार को भी विपक्ष में दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। इस बीच किसान आंदोलन पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि सरकार के पास किसान आंदोलन की वजह से हुई किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता।

दरअसल, लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि क्या उनके पास कोई डेटा है कि कृषि आंदोलन के समय कितने किसानों की मौत हुई। क्या सरकार धरना प्रदर्शन में मारे गए किसानों को मुआवजा देगी? प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की मौत से जुड़ा कोई भी आंकड़ा होने से इनकार कर दिया। उनके इस जवाब पर अब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार के पास किसानों का आंकड़ा नहीं है तो कोरोना से मरने वालों का कहां से आया।

