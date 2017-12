किराया नहीं दे पाईं मल्लिका शेरावत, मकान मालिक ने बॉयफ्रेंड सिरिल संग घर से निकाला

मुंबई। बॉलीवुड की हॉट सुंदरी मल्लिका शेरावत के बारे में एक चौंकाने वाली खबर आई है। बीबीसी की खबरों के मुताबिक उनके पास मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके चलते उनके मकान मालिक ने उनको और उनके बॉयफ्रेंड सिरिल ऑग्जनफैन्स को घर से बाहर निकाल दिया है। ये सब हुआ है पेरिस में, जहां के एक अपार्टमेंट में मल्लिका सिरिल के साथ लंबे वक्त से रह रही थीं, दोंनो को घर का 80 हजार यूरो यानी 64 लाख रुपए घर का किराया देना था जो कि वो जमा नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है।

Some in the media think I hv an apartment in Paris !! It’s absolutely Not True , if someone has donated one to me, pls send me the address :) https://t.co/ScDyL3Abt8