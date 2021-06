India

oi-Ankur Kumar

कोच्चि, 3 जून। मलयालम एक्‍ट्रेस राम्‍या सुरेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एडल्‍ट है और इसमें राम्‍या का चेहरा साफ-साफ दिख रहा है। राम्‍या ने इसे मॉर्फ्ड बताया है और साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। राम्‍या ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे एक करीबी ने मुझे ये वीडियो भेजा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता है कि इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। राम्‍या की इस शिकायत के बाद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

लॉकडाउन में नहीं मिला काम तो अभिनेत्रियों ने शुरू कर दी वेश्यावृत्ति, एक रात की कीमत थी 2 लाख रुपए

English summary

Malayalam actor Remya Suresh took to her Facebook to share her grievance over an alleged pornographic video, which is being wrongly attributed to her.