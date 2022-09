'BJP ने संस्कृति बदलना कर्तव्य बना लिया, उनके पागलपन में इतिहास फिर से...', अब क्यों भड़कीं महुआ मोइत्रा

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 06 सितंबर: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा क्या भाजपा ने संस्कृति बदलना अपना कर्तव्य बना लिया है। महुआ मोइत्रा का ये तंज राजपथ का नाम बदलने को लेकर है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले राजपथ और सेंटर विस्टा लॉन का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' करने का फैसला किया है। इस फैसले को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गई हैं।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, ''ये क्या हो रहा है... क्या बीजेपी ने हमारी संस्कृति को बदलने को अपना एकमात्र कर्तव्य बना लिया है। क्या हमारी विरासत को उनके पागलपन में इतिहास फिर से लिखना है।''

What is going on? Has BJP made it their sole kartavya to re-do our culture, our heritage in their megalomaniac madness re-write history? pic.twitter.com/0Mi4t10y8Q