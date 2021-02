दिल्ली-महाराष्ट्र के अलग-अलग स्थानों में आज सुूूबह लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

India

oi-Pallavi Kumari

Maharashtra And Delhi Fire broke today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में रविवार की सुबह अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटना सामने आई है। दिल्ली में आज सुबह ओखला फेज -2 इलाके के संजय कॉलोनी में आग लगी है। मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे के खजुरी में आग लगने की धटना सामने आई है। ठाणे के खजुरी में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में लगी है। आग आज सुबह-सुबह अचानक लगी। इस हादसे में भी फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

दिल्ली और महाराष्ट्र के अलग-अलग स्थानों आग क्यों लगी है, फिलहाल इस कारण का भी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के कर्मचारी मौक पर मौजूद हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने दोनों घटनास्थल की तस्वीरें जारी की है।

Maharashtra: Fire broke out early in the morning at the Maharashtra State Electricity Distribution Company office in Khajuri, Thane

Visuals of the fire fighting operation & the flames, from the area pic.twitter.com/m352N3npSI