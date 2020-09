Mumbai: एमएलए हॉस्टल में बम होने की खबर से मची अफरा-तफरी, पुलिस ने खाली कराई पूरी बिल्डिंग

India

oi-Bavita Jha

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एमएलए हॉस्टर में आधी रात को अफरा-तफरी मच गई। मुंबई पुलिस को किसी ने फोन कर हॉस्टल में बम होने की धमकी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमें, बम स्वाइड के साथ MLA हॉस्टल पहुंची। फौरन हॉस्टल को खाली करवाने का काम शुरु कर दिया। थोड़ी दी देर में मुंबई पुलिस ने पूरा हॉस्टल खाली करवा दिया और फिर बम की तलाश शुरू की।

जानकारी के मुताबिक देर रात मुंबई पुलिस को अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि दक्षिण मुंबई में मंत्रालय के पास MLA हॉस्टल में बम है। खबर मिलते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस की टीम डॉग स्वाइड के साथ हॉस्टल पहुंची। उस हॉसटल में तकरीबन 150 लोग हैं। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाकर सघन तलाशी की गई, लेकिन कही कतोई विस्फोटक नहीं मिला। इस फोन नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। उस शख्त की तलाश की जा रही है, जिसने पुलिस को फोन कर हॉस्टल में बम की गलत खबर दी है।

Maharashtra: Mumbai police evacuated people from MLA hostel after receiving a bomb threat call.

Police say,"Around 150 people were there in building. We've checked thoroughly & have not found any explosive material. The phone number has been traced,further action will be taken." pic.twitter.com/7ZVCp3nGBj