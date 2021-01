महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान, पीएम मोदी पहले खुद लगवाएं वैक्सीन का टीका

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। Vaccination start in India भारत में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होना है और इसको लेकर सभी राज्यों में तैयारियां लगभगर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन सबके बीच वैक्सीन को लेकर सियासत जमकर हो रही है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में संदेह अभी भी है।

पीएम खुद लगवाएं वैक्सीन का पहला टीका- नवाब मलिक

नवाब मलिक ने कहा है कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो संदेह है, उसे प्रधानमंत्री ही दूर कर सकते हैं। नवाब मलिक ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस टीके को लगवाएं ताकि लोगों का संदेह दूर हो सके और लोगों का वैक्सीन पर विश्वास कायम हो।

#COVID19 vaccination is about to begin. Still, there are doubts among people regarding vaccines. We want PM Modi to begin this initiative by getting vaccinated himself so that doubts are done away with, trust is built & PM creates a new history: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/Oh7y3Mx7j7