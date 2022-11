महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा बेलगावी का मामला ? जानिए

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद 6 दशकों से भी ज्यादा समय से दोनों राज्यों के बीच हिंसक टकराव की वजह बना हुआ है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहले की कोशिशों पर अमल नहीं हो पाया है। यह मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है।

Maharashtra-Karnataka border dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच भाषा के आधार पर जारी विवाद 6 दशक से भी पुराना है। पिछले एक दशक से हर बार ठंड के दिनों में यह मामला फिर से सुलग जाता है। बेलगावी ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि कर्नाटक का यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसे निपटाने के लिए दशकों पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में बने आयोग ने भी अपनी सिफारिशें दी थीं। लेकिन, उसपर कभी अमल नहीं हो पाया। लगभग दो दशकों से तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि बेलगावी सीमा विवाद क्या है ? ठंड के दिनों में यह क्यों सुलगने लगता है ? इसपर राजनीति करने का फायदा अबतक किसने उठाया है ?

