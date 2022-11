डिप्टी सीएम फडणवीस बोले- PM मोदी को मसीहा मानती है भारत की जनता, कोई किसी के कहने से रावण नहीं बन जाता

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई रावण नहीं बन जाता। गाली देने वाले लोगों की जमानत जब्त हो रही है। फडणवीस ने द कश्मीर फाइल्स पर भी बयान दिया।

India

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने कहा है कि इस देश के लोग पीएम मोदी को मसीहा मानते हैं। फडणवीस ने कहा, किसी के कहने मात्र से कोई 'रावण' नहीं बन सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, जब भी उन्होंने (विपक्ष) पीएम मोदी को गाली देने की कोशिश की है, चुनावों में इनकी जमानत जब्त हुई है। वे जितना गाली देंगे, उतना ही नीचे गिरेंगे।

डिप्टी सीएम फडणवीस ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर आईएफएफआई जूरी प्रमुख की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। मुंबई में पत्रकारों के सवाल पर फडणवीस ने कहा, फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में दिखाया गया सच, रिसर्च के बाद दिखाया गया है। भारत के सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है। किसी को भी फिल्म के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

बता दें कि IFFI जूरी प्रमुख इजरायल के नादव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपगैंडा और वल्गर करार दिया। उनके बयान के बाद बॉलीवुड में तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गईं। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, एक्टर अनुपम खेर समेत कई अन्य कलाकारों ने भी नादव को आड़े हाथों लिया। इजरायल के दूत ने भी नादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए खेद प्रकट किया।

Nobody can become 'Ravana' just because someone says so. People of this country consider PM Modi a Messiah, says Devendra Fadnavis.