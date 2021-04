India

oi-Ankur Kumar

नागपुर। महाराष्‍ट्र के नागपुर जिले के वाड़ी इलाके के वेलट्रीट अस्‍पताल में रात करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। आग अस्‍पताल में उपरी मंजिल पर लगी थी और देखते ही देखते आईसीयू तक जा पहुंची। आनन फानन में मरीजों को आईसीयू से निकालकर दूसरे अस्‍पताल में शिफ्ट किया गया और दमकल को सूचना दी गइ्र। सूचना पाकर दमकल की 6 गाडि़यां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पा लिया है। अबतक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन अस्‍पताल को खासा नुकसान पहुंचाया है।

आग कैसे लगी इसकी भी जानकारी अभी नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वैसे बताया जा रहा है कि आग एसी के शॉर्ट सर्किट से लगा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अस्‍पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि नागपुर में कोरोना का कहर सबसे ज्‍यादा है। नागपुर में आज पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6489 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 64 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 2175 मरीज डिस्‍चार्ज हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,993 नए कोरोना पाजिटिव मामले सामने आए।

Maharashtra: A fire broke out at a COVID hospital in Nagpur

"Around 27 patients at the hospital were shifted to other hospitals. We can't comment on their health condition now. Hospital has been evacuated," says police pic.twitter.com/YfGd9p4Xjh