भारत में LPG विश्व में सबसे महंगी, PPP के हिसाब से पेट्रोल-डीजल की कीमत भी जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 अप्रैल: पर्चेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) के आधार पर भारत में रसोई गैस की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों के नागरिक हमारी तुलना में बहुत ही कम कीमत पर एलपीजी खरीद रहे हैं। पेट्रोल की स्थिति तो यह है कि एक लीटर पेट्रोल पर एक भारतीय की दैनिक आय का 1/4 हिस्सा चला जाता है। डीजल की कीमत भी भारत में दुनिया के अधिकतर देशों की तुलना में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि हाल के दिनों पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दामों में काफी बढ़ोत्तरी की गई है और इसकी मूल वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा है।

English summary

LPG in India is the most expensive in the world on the basis of purchasing power parity. India is at number three in petrol and eighth in price of diesel