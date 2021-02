LPG गैस के बढ़े दामों पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा-'जनता से लूट, सिर्फ दो का विकास'

LPG Gas Price Hike: Rahul Gandhi takes a dig at Centre said-Development of only 'two': नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ट्विटर के जरिए धावा बोलते आ रहे हैं। वो किसान आंदोलन और मंहगाई को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनका ताजा ट्वीट भी इसी और इशारा करता है। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दामों की एक खबर का स्क्रीन शॉट शेयर किया है।

LPG cylinder price hike today: Cooking gas gets costlier by Rs 50 in this city from today, Rahul Gandhi takes a dig at Centre said-Development of only 'two', here is his tweet.