प्रेमी ने कमरे में 10 साल तक छुपाए रखी प्रेमिका, अब शादी पर खुला राज, जानें परिजनों को क्यों नहीं चला पता?

नई दिल्‍ली, 17 सितंबर। प्‍यार में प्रेमी-प्रेमिका सारी हदें पार कर जाते हैं।अपना प्‍यार निभाने के लिए कई बार ऐसा कर जाते हैं जिसकी साधारण इंसान कल्‍पना ही नहीं कर सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक प्रेमी ने अपने ही घर में अपनी प्रेमिका को दस सालों तक अपने कमरे में छिपाकर रखा लेकिन उसके घर वालों तक को खबर नहीं हो सकी। वहीं घर से 500 सौ मीटर पर लड़की के मां-बाप रहते थे वो पिछले दस साल तक अपनी लापता बेटी को ढूढ़ते रहे लेकिन उनको भी भनक नही पड़ी। सुनने में आपको ये कहानी फिल्‍मी लगेगी लेकिन ये हकीकत है।

English summary

lover kept the girlfriend hidden in the room for 10 years, now the secret on marriage is open, know why the relatives did not know?