केरल में बढ़ाया गया 30 मई तक लॉकडाउन, जानें किन शहरों से हटाया गया ट्रिपल लॉकडाउन

तिरुवंतपुरम, 21 मई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में केरल राज्‍य अ‍त्‍यधिक प्रभावित है। कोरोना पॉजिटिव केस की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केरल में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया है

केरल मुख्‍यमंत्री पिनरई ने शुक्रवार को ये आदेश देते हुए बताया कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और त्रिशूर में ट्रिपल लॉकडाउन कल से वापस ले लिया जाएगा क्योंकि कोरोना पॉजिटिव सकारात्मकता दर और सक्रिय केस अब कम आ रहे हैं। वहीं मलप्पुरम में ट्रिपल लॉकडाउन जारी रहेगा।

