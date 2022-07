विलुप्त हो जाएगा मानव,धरती पर जीवन की गारंटी नहीं, नई 'पृथ्वी' की खोज पर क्या बोले ISRO प्रमुख ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बेंगलुरु, 22 जुलाई: इंसान धरती पर भागम-भाग की जिंदगी जी रहा है। आरामदायक जीवन जीने के लिए लोग शॉर्ट कट तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख की मानें तो पृथ्वी पर इंसान कब तक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम भी डायनासोर की तरह विलुप्त नहीं हो जाएं। इसलिए, उनकी अगुवाई में इसरो के वैज्ञानिक भारतीयों के लिए वैकल्पिक आवास की तलाश में लगे हुए हैं। बात अजीब सी है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक सोच है।

English summary

ISRO chief S Somnath has said that there is no guarantee that humans will not become extinct from the earth. Therefore it is necessary to find alternative habitats for living in outer space