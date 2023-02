Uniform Civil Code: विधि आयोग और कार्यान्वयन पर क्या सोच रही सरकार ? कानून मंत्री ने संसद में दी जानकारी

यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 21वें विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच और सिफारिश का अनुरोध किया था।

India

oi-Jyoti Bhaskar

Uniform Civil Code के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया था। हालांकि, विधि आयोग का कार्यकाल चार साल पहले ही समाप्त हो चुका है।

राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हुआ। उन्होंने बताया, विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है।

As per the info received from Law Commission, the matter related to UCC may be taken up by the 22nd Law Commission for its consideration. Therefore, no decision on the implementation of Uniform Civil Code has been taken as of now: Union Law Min Kiren Rijiju to Rajya Sabha (2/2)