अपने ही गाने नहीं सुनती थीं लता मंगेशकर, स्वर साम्राज्ञी के बारे में कुछ खास रोचक तथ्य जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 फरवरी: धरती की महान गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर का जाना सिर्फ हम भारतीयों के लिए अपूर्णीय क्षति नहीं है। यह सुरों के जरिए पूरी मानवता को एकसूत्र में पिरोए रखने की उम्मीद पालने वाले लाखों-करोड़ों इंसान का नुकसान है। 'भारत की स्वर कोकिला' के नाम से मशहूर ये महान पार्श्व गायिका ने गायिकी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 70 वर्षों से भी ज्यादा दिए। लता नहीं हैं, लेकिन उनकी जादुई मधूर आवाज हमेशा अमर रहेगी। आइए उनसे जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं।

English summary

Lata Mangeshkar did not listen to her own songs, Madan Mohan was her favorite musician, know some interesting facts about the vocal queen