VIDEO:महिला स्वीपर पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर क्यों निभाती है ड्यूटी,लक्ष्मी की दिल छू लेने वाली मजबूरी जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मयूरभंज, 29 मई: ओडिशा की लक्ष्मी मुखी को अपने काम की जिम्मेदारी और मां होने का फर्ज दोनों एकसाथ निभानी पड़ रही है और इससे उन्हें कोई शिकायत या गिला शिकवा भी नहीं है। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि पेट के लिए वह अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकती और बच्चे को रखने के लिए घर पर दूसरा कोई है भी नहीं। वह बारीपदा नगरपालिका में काम करती हैं और उसके चेयरमैन का कहना है कि पालिका कर्माचरियों को निर्देश दिया हुआ है कि लक्ष्मी को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन, लक्ष्मी के इस जज्बे को देखकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। (पूरा वीडियो आखिर में देखें)

#WATCH | Odisha: A lady sweeper, Laxmi cleans the road in Mayurbhanj district with her baby tied to her back. pic.twitter.com/g7rs3YMlFn

English summary

In Odisha's Baripada, a woman sweeper does her job by tying her innocent child to her back and does not see any problem with it. But social media is upset