Viral Video: पैंगोंग लेक से लद्दाख टूरिस्ट पुलिस ने दिया ऐसा संदेश, सोशल मीडिया पर दिल जीत लिया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लेह, 24 अक्टूबर: लद्दाख पुलिस ने पैंगोंग लेक के आसपास पर्यटकों के जरिए फैलने वाली गंदगी को रोकने के लिए एक ऐसा वीडियो संदेश जारी किया है, जो यूजर्स का दिल जीत रहा है। इस वीडियो की काफी तारीफ हो रही है और यह वायरल हो गया है। गौरतलब है कि पैंगोग लेक ना सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी अहम है और पिछले साल चीन इसपर बुरी नजर डाल चुका है। लेकिन, अब फिर से वहां पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है, लेकिन कुछ सैलानियों की गलतियों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता प्रभावित हो रही है। इसी को रोकने के लिए लद्दाख पुलिस ने बहुत भावनात्मक अपील जारी की है। गौरतलब है कि जिस जगह का यह वीडियो है, वहां बॉलीवुड की हिट फिल्म '3 इडियट' की शूटिंग से जुड़ी यादें भी मौजूद हैं।

English summary

Ladakh Police has given a very good message for tourists not to litter around Pangong Lake, which has gone viral