पीएम मोदी के ऐसे मंत्री जिनके माता-पिता आज भी करते हैं मजदूरी, लाइन में लगकर लेते हैं राशन

चेन्नई, 18 जुलाई: केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक ऐसे मंत्री भी हैं, जिनके माता-पिता आज भी दूसरे के खेतों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गया है, लेकिन उनके बुजुर्ग मां-बाप आज भी बेटे के ओहदे के भरोसे अपना जीवन नहीं जीते, बल्कि अपनी हाथ की ताकत और हौसले के दम पर दो जून की रोटी जुटाने में यकीन करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बेटे के साथ उनका किसी तरह से कोई खटपट है। उन्हें अपने बेटे की कामयाबी पर उतना ही गर्व है, जितना ऐसे किसी भी माता-पिता को होगा। लेकिन, उन्हें मेहनत का काम करने में बुरा नहीं लगता। वह स्वाभिमान के साथ मजदूरी करके न सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, बल्कि एक विधवा बहू और उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। (एल मुरुगन के माता-पिता की तस्वीर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से ली गई है)

English summary

Tamil Nadu BJP leader L Murugan has become a Union minister in PM Modi's government, his parents still do daily wages and are proud of their son's success