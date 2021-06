केआरके ने सलमान खान को बताया बॉलीवुड का गुंडा, बोले- पहले इससे निपटने दो, फिर सबका नंबर आएगा

India

oi-Ankur Singh

मुंबई, 03 जून। सलमान खान की फिल्म राधे की समीक्षा के दौरान जिस तरह से कमाल आर खान ने विवादित टिप्पणी की उसके बाद सलमान खान ने केआरके को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। लेकिन अपनी उल जुलूल भाषा की और बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले केआरके ने सलमान खान के नोटिस के बाद खुलेआम उन्हें धमकी दे डाली है। केआरके ने पहले ट्वीट करके लिखा कि बॉलीवुड के गुंडे मुझसे माफी मांग लो नहीं तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। केआरके के इस ट्वीट के बाद सलमान खान के कई फैंस और उनके समर्थकों ने केआरके को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया तो केआरके ने एक बार फिर से ट्वीट करके सलमान खान को चुनौती दे डाली।

इसे भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ के खिलाफ केस की खबर पर भड़कीं मां आयशा, फोटोग्राफर की लगाई क्लास तो डिलीट किया पोस्ट

English summary

KRK says let me first handle with bollywood gunda bhai first will take on others later