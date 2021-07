जानें BJP के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के बारे में, निधन से मोदी-शाह भी हैं दुखी, पिता हैं देवरिया से सांसद

India

लखनऊ, 01 जुलाई: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता शरद त्रिपाठी का लंबी बीमारी के कारण बुधवार (30 जून) को निधन हो गया। शरद त्रिपाठी महज 49 वर्ष के थे। शरद त्रिपाठी साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतक संतकबीरनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे। बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के असयम निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक दुखी हैं। इन नेताओं ने ट्वीट के माध्यम से शरद त्रिपाठी के निधन पर शोक जताया है। शरद त्रिपाठी के पिता रमापति राम त्रिपाठी फिलहाल देवरिया से सांसद हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

Just heard that Sharad Tripathi @sharadskn ,son of @BJP4India MP @DrRamapati from Deoria, is no more

Was battling for life in a Gurgaon hospital

Had done a campaign trail with him and his father in 2019 in UP when he lost his own ticket to his father, but proudly campaigned🕉🙏🏼 https://t.co/BBLERqmDgO