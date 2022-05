किरण बेदी ने शेयर किया हेलिकॉप्टर पर अटैक करती शार्क का वीडियो, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी

India

नई दिल्ली, 11 मई: देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी फेक व्हाट्सऐप फॉरवर्ड मैसेज ट्विटर पर शेयर कर बुरी तरह से ट्रोल हो गईं हैं। किरण बेदी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शार्क एक उड़ते हुए हेलिकॉप्टर पर हमला कर देती है। इस वीडियो पर लिखी जानकारी फर्जी थी। जिसके चलते उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

दरअसल किरण बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक शॉर्क एक उड़ते हुए हेलिकॉप्टर पर हमला कर रही है। इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में गलत जानकारी लिखी नजर आई। उस पर लिखा है- 'नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस वीडियो के राइट्स खरीदने के लिए 1 मिलियन डॉलर खर्च किए। यह काफी दुर्लभ है। वीडियो की वजह से किरण बेदी की तीखी आलोचना भी हो रही है।

India's first women IPS still dependent upon WhatsApp university. https://t.co/T40HdVPe3E

किरण बेदी द्वारा शेयर की गई वीडियो क्लिप साल 2017 में आई फिल्म '5 Headed Shark Attack' का एक सीन है। जिसमें एक शॉर्क ऊंचाई तक डाइव लगाते हुए एक उड़ते हुए हेलिकॉप्टर पर हमला कर रही है। हेलिकॉप्टर पानी में गिरता है और उसमें आग लग जाती है। इस वीडियो को किसी ने गलत जानकारी के साथ वायरल कर दिया है। जिसे किरण बेदी ने ट्विटर पर शेयर कर दिया।

वीडियो को किरण बेदी के द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद ट्विटर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्रेंड करने लगा और यूजर्स ने किरण बेदी को जमकर ट्रोल किया। एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि, धन्यवाद मैडम! आप लाखों आईएएस/आईपीएस उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यह उन्हें यह सोचने का आत्मविश्वास देता है कि अगर आपके आईक्यू वाला कोई व्यक्ति इसे बना सकता है, तो वे भी कर सकते हैं।

Thank you, ma'am! You are a source of inspiration to lakhs of IAS/ IPS aspirants. It gives them confidence to think if someone with your IQ can make it, so can they

एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस ट्वीट को देखने के बाद मेरी धारणा है कि 'आईपीएस, गवर्नर, पीएचडी आईआईटी दिल्ली, मैगसेसे अवार्डी उच्च आईक्यू / बुद्धिमान लोग हैं'। अब मैं समझता हूं कि वे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से स्नातक भी हो सकते हैं। एक शख्स ने लिखा कि, पहले मैं मानता था कि IPS का IQ ज्यादा होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इस वीडियो पर कई जानेमाने पत्रकारों ने भी प्रतिक्रिया दी है।

We have seen it in the movie.

Now since you believed it, we know that whatsapp university is really flourishing. https://t.co/di6CKsWxP6