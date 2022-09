PFI भरे 5.20 करोड़ रुपए मुआवजा, दो हफ्ते का वक्त, प्रतिबंध के बाद इस वजह से चला केरल HC का डंडा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

तिरुवनंतपुरम, 29 सितंबर: पॉपुलर फ्रंट इंडिया को बैन किए जाने के एक दिन बाद केरल हाई कोर्ट ने उसे 5.20 करोड़ रुपए मुआवजा भरने का आदेश दिया है। दरअसल, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते प्रतिबंधित किए गए इस संगठन ने अवैध रूप से हड़ताल का आयोजन किया था, जिस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसके उपद्रवियों ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट के कई बसों में तोड़-फोड़ की थी और कई लोग इस दौरान घायल भी हो गए थे। अब केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई से कहा है कि वह दो हफ्ते के भीतर मुआवजा भरे और अदालत ने गैर-कानूनी हड़ताल के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर इसके राज्य सचिव अब्दुल सत्तार को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मुआवजा चुकाने तक अदालत ने आरोपियों को जमानत नहीं देने की बात कह दी है।

English summary

Kerala High Court orders recovery of 5.20 crore compensation from PFI. Kerala State Transport will get the amount in return for the loss caused in the strike