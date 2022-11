Karnataka: मैसूर का गुंबद आकार वाला बस स्टैंड गिराया जाएगा, NHAI ने जारी किया आदेश

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मैसूर नगर निगम को मैसूर में एक विवादास्पद गुंबद के आकार के बस शेल्टर को हटाने का नोटिस जारी किया है। इसके लिए मैसूर नगर निगम को एक सप्ताह का समय दिया गया है। NHAI की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मैसूर शहर निगम को कर्नाटक के मैसूर में एक बस स्टॉप पर "विवादास्पद तरह के निर्मित गुंबद" को हटाया जाए।

भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने उठाया था मुद्दा

मैसूर-कोडागु लोकसभा से सांसद प्रताप सिम्हा ने बस स्टैंड के विवादित गुंबद को तोड़ने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सोमवार को निगम के अधिकारियों को गुंबद गिराने की चेतवानी जारी की थी। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि अगर संबंधित इंजीनियर इस गुंबद को नहीं गिराएंगे तो वे खुद एक बुल्डोजर लाएंगे और तोड़ देंगे।

वहीं, उनके इस बयान को लेकर नाराज कृष्णराजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एसए रामदास ने बुधवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की थी और कथित तौर पर सांसद के बारे में शिकायत की थी। विधायक की मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर जानकारी रखने वाले आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसके बाद, जिला प्रशासन ने एक बैठक की और एनएचएआई के अधिकारियों को सूचित करने का फैसला किया कि जब तक वे सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं करेंगे, तब तक बस शेल्टर बना रहेगा।

