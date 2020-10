India

oi-Ankur Kumar

बेंगलुरु। चाहें जानवर हो या इंसान, मां आखिर मां ही होती है। अपने बच्‍चों के प्रति उसकी ममता दोनों में बराबर होती है। इसका सबसे बड़ा नमूना कर्नाटक के बीजापुर जिले के विजयपुरा इलाके में देखने को मिला है। यहां भारी बारिश हो रही है और पूरा गांव बाढ़ से प्रभावित है। शनिवार को भी यहां खूब बारिश हुई और सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में अपने नवजात बच्‍चे को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए फिमेल डॉग परेशान हो गई।

उसे जब कुछ नहीं समझ आया तो उसने अपने बच्‍चे को मुंह में दबाकर पानी के बीच से लेकर सुरक्षित जगह पर चली गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- 'कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए उन्होंने "माँ" का सर्जन कर दिया।

#WATCH Karnataka: A female dog rescues her puppy and shifts it to a safer location in flood-affected Tarapur village of Vijayapura district. Several parts of the state are reeling under flood, triggered due to rainfall. (17.10.2020) pic.twitter.com/0BgWCl4kDq