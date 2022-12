क्यों कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस नहीं, येदियुरप्पा को लेकर है ज्यादा टेंशन ?

कर्नाटक में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा हैं। उनके पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा बीजेपी एक बार भुगत चुकी है। इसलिए, पार्टी उनकी नाराजगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है।

कर्नाटक में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी चुनाव जीतने की रणनीति बनाने के लिए अभी से जुटी हुई है। कभी हलाल का मुद्दा उछाला जाता है और कभी विधानसभा में वीर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगाकर कांग्रेस को उसका विरोध करने का मौका दिया जा रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिससे वह कांग्रेस और जेडीएस को पीछे छोड़ सकती है। लेकिन, बीजेपी की असल चुनौती उसके घर में ही है। यह हैं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। यदि उन्हें लगा कि पार्टी में उन्हें उनके लायक सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनकी नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए कभी केंद्रीय नेतृत्व तो कभी प्रदेश नेतृत्व इस बात का ख्याल रखता है कि उनके मन में किसी तरह की गांठ ना बैठ जाए। लेकिन, अभी चुनाव में देर है और पार्टी के सामने चुनौती है कि वह बुजुर्ग नेता को किसी भी समय खिन्न होने का मौका ना दे।

