Kapil Sharma: इंतजार खत्म, कपिल शर्मा ने शेयर की बेटे की तस्वीर, कहा- 'अनायरा-त्रिशान एक साथ'

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 21 जून। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा ने 'फादर्स डे' पर अपने चाहने वालों को अनोखा और अमूल्य तोहफा दिया है। कपिल ने इस खास दिन को अपने दो नन्हें बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। दरअसल कपिल ने अपने फैंस की भारी डिमांड के मद्देनजर अपने बेटे 'त्रिशान' की पहली फोटो को शेयर की है। शेयर की गई तस्वीर में कपिल की गोद में उनके दोनों बच्चे अनायरा और त्रिशान हैं, फोटो में कपिल काफी खुश नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि 1 फरवरी 2021 को ही कपिल दूसरी बार पिता बने हैं।

English summary

On Father’s Day, Kapil Sharma shared the first photo of son Trishaan and daughter Anayra. He said he was sharing the latest photo on ‘public demand’.