Kanhaiya Lal Murder Case: एनआईए ने 2 पाक नागरिकों सहित 11 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल मर्डर केस मामले में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। इसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

भाजपा नेता नूपुर शर्मा से जुड़े विवाद के बाद राजस्थान के उदयपुर में दो हमलावरों ने टेलर कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच NIA कर रही थी। मामले में एनआईए की तरफ से 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अपनी चार्ज शीट में एनआई ने बताया है कि आरोपियों ने डर फैलाने के इरादे से हत्याकांड को अंजाम दिया था।

National Investigation Agency (NIA) has filed chargesheet against 11 accused persons in the case of the brutal killing of Kanhaiya Lal Teli in Udaipur, Rajasthan by two assailants in June this year.