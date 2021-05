BJP समर्थकों के साथ बंगाल में हुई हिंसा तो कंगना बोलीं- 'मोदी जी इन 'राक्षसों' को अपना विराट रूप दिखाइए...'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 04 मई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट को लेकर विवादों में रहती हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 02 मई को मतगणना के दिन भी कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए थे। जिसमें उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून(सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी), टीएमसी, ममता बनर्जी, रोहिंग्या सबको लेकर कमेंट किया था। कंगना रनौत ने अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थकों के साथ हो रही हिंसा पर ट्वीट किया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना विराट रूप दिखाने को कहा है। कंगना ने अपने एक ट्वीट में लिखा है,''बीजेपी ने असम और पुडुचेरी जीता। लेकिन कोई हिंसा की सूचना नहीं मिली है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जीती, सैकड़ों हत्याए और बंगाल में हिसा हो रही है। लेकिन फिर भी मोदी फासीवादी हैं और ममता एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। अब बहुत हो गया है।''

कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, '' यह भयानक है ... हमें गुंडई को खत्म करने के लिए सुपर गुंडई की जरूरत है ... ये लोग एक राक्षस की तरह हैं, मोदी जी प्लीज इन्हें अपना विराट रूप दिखाइए, जो 2000 की शुरुआत में दिखा था।''

This is horrible... we need super gundai to kill gundai... she is like an unleashed monster, to tame her Modi ji please show your Virat roop from early 2000’s .... #PresidentRuleInBengal https://t.co/CtvFtbRPdG