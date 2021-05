Video: Twitter के एक्शन पर कंगना रनौत का रिएक्शन, बोलीं- हमें गुलाम बनाना गोरों की पैदाइशी सोच

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 4 मई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक्ट्रेस के ट्विटर अकाउंट पर ताला लगने की वजह उनके द्वारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को बताया जा रहा है। ऑफिशियल तौर पर प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद अब एक्ट्रेस कंगना रनौता का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर निशाना साधते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की कड़ी आलोचना की है।

Twitter has only proved my point they're Americans & by birth, a white person feels entitled to enslave a brown person, they want to tell you what to think, speak or do. I have many platforms I can use to raise my voice, including my own art in the form of cinema: Kangana Ranaut pic.twitter.com/isGS4QqOQo