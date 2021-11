'कंगना रनौत को इलाज की जरूरत'.....DCW चीफ स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर की ये मांग

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 नवंबर: फिल्म स्टार कंगना रनौत की ओर से आजादी को लेकर की गई 'भीख' वाली टिप्पणी के मुद्दे में दिल्ली महिला आयोग भी आधिकारिक तौर पर कूद पड़ा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मसले पर रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आयोग के लेटरहेड पर एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि, कंगना रनौत को मानसिक इलाज की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रपति से से उनका पद्म श्री पुरस्कार छीनने की मांग की है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि स्वाति मालिवाल को दिल्ली महिला आयोग की ओर से इस तरह की चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है ?

English summary

On Kangana Ranaut's remarks on independence, DCW Chairperson Swati Maliwal has written a letter to the President of India demanding that take back Padma Shri for her