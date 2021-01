पुदुचेरी में बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस छोड़ने वालों का हम दिल से स्वागत करते हैं

India

पुदुचेरी। JP Nadda visit puducherry साल 2021 के अंदर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से एक केंद्रीय शासित प्रदेश पुदुचेरी भी है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुदुचेरी के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि वी नारायणस्वामी जब भारत सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने झारखंड के किसानों का 5000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था, लेकिन अब जब वो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं तो वो यहां के लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं।

जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं- जेपी नड्डा

इस जनसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कई वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके समर्थन के साथ हम पुदुचेरी में बदलाव की शुरुआत करेंगे और यहां कमल को खिलाएंगे।

When V Narayanaswamy was a minister in Government of India, he waived off the loan of Rs 5,000 crores of Jharkhand but he didn't waive off the loan of Puducherry and now he is CM. This kind of justice he did with Puducherry: BJP chief JP Nadda in Puducherry