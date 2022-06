JK: कश्मीर में बिगड़े हालात, अमित शाह ने बुलाई बैठक, मायावती ने किया ये Tweet

India

श्रीनगर,03 जून। कश्मीर में एक बार फिर से हालात बिगड़े हैं। आतंकियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग पर आज से कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन का ऐलान किया है तो वहीं बिगड़े हालत के मुद्देनजर आज देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के हालात की समीक्षा बैठक बुलाई है। जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्र शासित प्रदेश के अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

आपको बता दें कि इन दिनों घाटी में फिर नफरत की आग सुलगती दिखाई पड़ रही है। बीते 26 दिनों में 10 हिंदूओं की हत्या हो चुकी है। लोगों के अंदर दहशत फैल गई है। इन आतंकी घटनाओं से दूसरे राज्यों से आए लोग बुरी तरह से घबरा गए हैं, वो डर के मारे घाटी छोड़ने को विवश हैं । 30-40 परिवार ने तो श्रीनगर छोड़ भी दिया है तो वहीं पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित अजय ने जम्मू पहुंच कर कहा कि हालात घाटी में इस वक्त 1990 से भी बुरे हो गए हैं।

केन्द्र सरकार ऐसे दोषी तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करे

कश्मीर के बिगड़े हालात पर राजनीति भी गर्मा गई है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि 'जम्मू-कश्मीर में आए दिन निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं। अभी हाल ही में वहाँ राजस्थान के निवासी व बैंक मैनेजर की हुई हत्या अति-दुःखद व चिन्तनीय भी। इससे वहाँ दहशत का वातावरण व्याप्त है। केन्द्र सरकार ऐसे दोषी तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की यह माँग।'

कश्मीर में शिक्षिका की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारियों ने घाटी से ट्रांसफर की उठाई मांग

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को बैंक कर्मचारी विजय कुमार की हत्या हुई थी। विजय मूल रुप से राजस्थान के रहने वाले थे और यहां कुलगाम के एक बैंक में नौकरी करते थे। यही नहीं इस घटना के बाद बड़गाम मेंआतंकवादियों ने चदूरा इलाके में एक ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 मजदूरों पर फायरिंग कर दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन एक की मौत हो गई। जबकि दूसरे व्यक्ति हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक बिहार का रहने वाला था और उसकी उम्र मात्र 17 साल थी।

J&K| Panic-stricken Kashmiri Pandits working under PM package reached Jammu due to targeted killings in Kashmir Valley

Today's Kashmir is more dangerous than the 1990s. Most imp question is why our people were locked in our colonies.Why admin is hiding their failure?: Ajay(2.06) pic.twitter.com/4FgGN65u1C