JDU president Lalan Singh ने पीएम मोदी को डुप्लीकेट बताया, VIDEO में क्या दलीलें दीं, देखिए

oi-Jyoti Bhaskar

JDU president Lalan Singh PM Modi को Duplicate मानते हैं। बिहार की राजधानी पटना में जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को कहा, 2014 में, पीएम मोदी ने देश में घूमते हुए कहा कि वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से हैं। गुजरात में ईबीसी कोई नहीं है। गुजरात में केवल ओबीसी क्लास है। बकौल ललन सिंह, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी जाति ओबीसी से जोड़ दी। वे डुप्लीकेट यानी नकलची हैं, असली नहीं।

दरअसल, शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ​​ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री पर नकल करने का आरोप लगाया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जाति ओबीसी सूची में जोड़ी है।

पटना में जद (यू) पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए, सिंह ने शुक्रवार को कहा, "2014 में, नरेंद्र मोदी ने देश में घूमते हुए कहा कि वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से आते हैं, जबकि गुजरात में कोई ईबीसी है ही नहीं। केवल ओबीसी है। उन्होंने कहा, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अपनी जाति ओबीसी से जोड़ दी। वह डुप्लीकेट हैं, असली नहीं।"

बीजेपी को 'गंदी जगह' बताते हुए ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी छोड़कर जदयू में शामिल होने वालों ने अच्छा काम किया है। जदयू नेता ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, "महंगाई पर कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन चीता पर चर्चा होती है। क्या चीता भूखा रहेगा ? रोजगार नष्ट हो गया है। केंद्र सरकार का मुद्रास्फीति पर कोई नियंत्रण नहीं है। पीएम मोदी ने कभी चाय नहीं बेची, क्या उन्हें चाय बनानी भी आती है।"

