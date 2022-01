'प्लीज मुझे माफ कीजिए...', महिला के बालों में थूकना जावेद हबीब को पड़ा महंगा, अब कह रहे हैं Sry

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 07 जनवरी: सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक महिला के सिर पर थूक कर उसके बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद चौरतफा आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स की आलोचना और राष्ट्रीय महिला आयोग की फटकार के बाद जावेद हबीब ने अब एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। जावेद हबीब ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्कशॉप के दौरान ऐसी चीजें अक्सर लोगों के फन के लिए की जाती हैं। लेकिन अगर किसी को चोट लगी हो तो उसे ईमानदारी से खेद है माफ कर दीजिए।



@NCWIndia has taken cognizance of the incident. Chairperson @sharmarekha has written to @dgpup to immediately investigate the veracity of this viral video and take appropriate action. The action taken must be apprised to the Commission at the earliest.https://t.co/3wPS2Lavyt