Jammu Kashmir DDC Election : पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू, 296 प्रत्याशी मैदान में

Jammu Kashmir DDC Election 2020: जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद पहली बार आज (28 नवंबर) जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव हो रहे हैं। 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। मतदान निर्धारित समय सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और दोपहर 2 बजे तक होगा। 43 सीटों के लिए 296 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 43 सीटों में से 25 सीटें कश्मीर और 18 जम्मू की हैं। वहीं सरपंच और पंच के लिए चुनावी मैदान में 1179 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, इसमें से 899 पंच और 280 प्रत्याशी सरपंच के लिए हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने अखनूर में जिला में विकास परिषद चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तस्वीरें शेयर की हैं। मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए गए हैं।

जिला विकास परिषद, पंच और सरपंच के अलावा 16 वार्ड के भी चुनाव हो रहे हैं। जिसमें श्रीनगर के 2 वॉर्ड के लिए 21, पहलगाम के 9 वॉर्ड के लिए 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अनंतनाग जिले के लिए पांच वार्ड चुने गए हैं, जहां 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

