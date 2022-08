जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़, रोकी गई श्रद्धालुओं की आवाजाही

India

oi-Pallavi Kumari

रियासी (जम्मू और कश्मीर) 20 अगस्त: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर में माता वैष्णो देवी मंदिर तीर्थ के पास भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ को देखते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि भारी बारिश के मद्देनजर कटरा से वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है।

नीचे की ओर आने वाले तीर्थयात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को पहले ही तैनात कर दिया गया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

J&K | Visuals from Katra town where the upward movement of pilgrims to Vaishno Devi temple has been stopped in the wake of heavy rainfall pic.twitter.com/Z3CEjlx1UQ